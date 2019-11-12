30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri!

Otomobiller günlük yaşantımızda lüks olmaktan çıkarak birer ihtiyaç haline dönüştü. Türkiye'de 20 milyonu aşkın otomobil her gün 81 ilde trafikte yer alıyor. Bu otomobiller her geçen gün yenileri ekleniyor. Maddi durumu elverişli olan vatandaşlar, bankaların sağladığı kredi desteğini de kullanarak sıfır otomobillerdeki kampanyaları değerlendiriyor. Sıfır otomobil fiyatlarında kampanyalar ve düşüşler görülürken, ikinci el otomobiller de ise durumun tam tersi olduğu söylenebilir. İkinci el otomobil satışlarında fiyatlar deyim yerindeyse el yakıyor. Uygun fiyatlı araç arayan vatandaşlar online satış siteleri, otomobil pazarları aracılığı ile bütçesine uygun araç arıyor. Ancak, 50 bin TL'nin altında ikinci el araç bulmak oldukça zor görünüyor. Biz de bir araştırma yaparak sizler için 30 bin TL altında alınabilecek ikinci el otomobil modellerini derledik. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault ve Fiat'ın 30 bin TL altında satılan ikinci el modellerini galerimizde bulabilirsiniz. İşte 30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





