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30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri!

Otomobiller günlük yaşantımızda lüks olmaktan çıkarak birer ihtiyaç haline dönüştü. Türkiye'de 20 milyonu aşkın otomobil her gün 81 ilde trafikte yer alıyor. Bu otomobiller her geçen gün yenileri ekleniyor. Maddi durumu elverişli olan vatandaşlar, bankaların sağladığı kredi desteğini de kullanarak sıfır otomobillerdeki kampanyaları değerlendiriyor. Sıfır otomobil fiyatlarında kampanyalar ve düşüşler görülürken, ikinci el otomobiller de ise durumun tam tersi olduğu söylenebilir. İkinci el otomobil satışlarında fiyatlar deyim yerindeyse el yakıyor. Uygun fiyatlı araç arayan vatandaşlar online satış siteleri, otomobil pazarları aracılığı ile bütçesine uygun araç arıyor. Ancak, 50 bin TL'nin altında ikinci el araç bulmak oldukça zor görünüyor. Biz de bir araştırma yaparak sizler için 30 bin TL altında alınabilecek ikinci el otomobil modellerini derledik. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault ve Fiat'ın 30 bin TL altında satılan ikinci el modellerini galerimizde bulabilirsiniz. İşte 30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:09
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30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri!

Yıl sonunun gelmesiyle sıfır otomobillerde kampanyalar başladı. Banka kredilerinin de düşmesiyle taşıt kredisi kullanarak araç alımı yapanların sayıları oldukça arttı. Otomobil firmalarında yüzler gülerken, vatandaşlar da kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor. İkinci el fiyatlarında ise durum aynı değil! İkinci el piyasası Türkiye'de şu an için el yakıyor. Otomobil satış sitelerinde 50 bin TL altında araç bulmak neredeyse imkansız.

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30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri!

Türkiye pazarında en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault ve Fiat'ın 10 yaş ve üzeri araçlarında uygun fiyatlar görülebiliyor. Ancak birçok markada 10 yaş üzeri araçlar bile 30 bin TL'nin çok üzerinde satılıyor. Sizler için Fiat ve Renault'un 10 yaş seviyesindeki araçlarını inceledik. 50 bin TL'nin altında araç almanın pek de mümkün olmadığı bir ortamda 30 bin TL'ye alınabilecek araç modellerini derledik. Galerimizin devamında 30 bin TL ve daha ucuz modelleri görebilirsiniz. Ancak önce ikinci el araç fiyatlarının neden yüksek olduğuna bir bakalım.

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30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri!

"İkinci el sektöründe fiyat artışının birinci nedeni, Türk toplumunda insanların, devletin tekrar ÖTV indirimi yapmayacağına inanması ve sıfır araçlarda ÖTV indirimi olmayacağına ikna olması. Dolayısıyla sıfır arabalarla ikinci el arabalar arasında daha önce ciddi bir makas farkı vardı. 'Kazara ÖTV indirimi olursa ve yakalanırsak zararımız çok olur' diye düşünüyordu insanlar.

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30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri!

FİYATLAR NEDEN YÜKSEK?

Sıfır araçlar ile 2. el araçlar arasındaki fiyat farkının yüzde 20'lere düşeceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Genelde Türkiye'de Kasım ve Aralık ayları yaklaştığında ikinci el ve sıfır sektörlerinde yıl sonu indirimleri beklenir ve daha düşük fiyatlar olacağı tahmin edilir. Fakat bu yıl bunun tersi oluyor" dedi. Batı, şunları söyledi:

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30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin TL altı ikinci el otomobil modelleri!

Şu anda ikinci el araç ile sıfır araç arasındaki makas gittikçe daralıyor. Bu yükseliş yine de devam edecek. Makastaki fark yüzde 20'ye varana kadar, yani bir yaşındaki araç ile sıfır aracın yaklaşık fiyat farkı yüzde 15 ile 20 arasına gelene kadar bu devam edecek. Bu artışı bazı markalar tamamladı. Özellikle SUV grubunda ve fiyatı 200 ile 300 bin TL'nin üzerindeki araçlarda sıfır ile ikinci el arasındaki makasın tamamlanması için bir müddet daha artış olacak."