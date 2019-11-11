Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Hurdayı öyle bir hale getirdi ki...

1974 model Murat 124'ü hurda alinde alan bir eski model tutkunu öyle bir hale getirdi ki herkes şoke oldu. Hurda sayılabilecek ancak baştan sona tamamen orijinal parçaları bulunan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. Murat 124'ün son haline teklif üstüne teklif yağıyor. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. Murat 124 ya da halk arasındaki yaygın ismiyle Hacı Murat, 1971 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil.