30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek ikinci el otomobil modelleri!

Sıfır otomobil fiyatları yükselirken ikinci el fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurmasından dolayı sıfır araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldi. Bazı markalar ellerinde olan araçları sattı, bazılarında da stokta otomobil kalmaması nedeniyle satışlar durdu. Bu nedenle ikinci el otomobillere de talep arttı. Eski model ancak en çok tercih edilen araçlar piyasada hızlı şekilde satılıyor. Biz de bir araştırma yaparak sizler için 30 bin TL altında alınabilecek ikinci el otomobil modellerini derledik. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault ve Fiat'ın 30 bin TL altında satılan ikinci el modellerini galerimizde bulabilirsiniz. İşte 30 bin TL altı ikinci el Fiat, Renault arabalar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 08:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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