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Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor
Hurdaya dönmüş araç, yeni sahibinin elinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Birçok kimsenin yüzüne bile bakmayacağı hurda aracı alan bir otomobil ustası, arabasını nakış gibi işledi. Her geçen gün bambaşka bir görüntü kazanan otomobilin son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Hurdaya dönen araç son haliyle milyonluk teklifler alıyor. İşte o muhteşem değişim...
Giriş Tarihi: 03.05.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 08:46
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