03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor

Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor

Hurdaya dönmüş araç, yeni sahibinin elinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Birçok kimsenin yüzüne bile bakmayacağı hurda aracı alan bir otomobil ustası, arabasını nakış gibi işledi. Her geçen gün bambaşka bir görüntü kazanan otomobilin son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Hurdaya dönen araç son haliyle milyonluk teklifler alıyor. İşte o muhteşem değişim...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 08:46
  • 1
  • 180
Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor

Araba kimileri için bir tutku. Özellikle bazılarındaki bu tutku üst düzeylerde. Hurdalıktan alınan arabalar öyle bir dönüşüm geçiriyor ki görenler 'bu kadar da olmaz' diyor. İşte hurda arabaların değişimleri...

  • 2
  • 180
Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor
  • 3
  • 180
Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor
  • 4
  • 180
Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor
  • 5
  • 180
Hurdaya çıkmış otomobil ustasının elinden küllerinden doğdu! Şimdi milyonluk teklifler alıyor