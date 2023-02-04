Ford efsanesi F1’e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Farley, Ford Performance için heyecan verici yeni bir çağa girdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Motor sporlarının zirvesi olan F1'de Red Bull Racing ile kazanmak için yarışacağız. Dünyanın en popüler spor otomobili Mustang'in temel yarışlardan Avustralya Süper Arabalarına, NASCAR'dan Le Mans'a kadar yarıştığını göreceksiniz. Dünya Ralli Şampiyonası, King of Hammers ve Baha 1000 ve daha fazlası ile off-road alanındaki liderliğimizi de göstereceğiz. Bir yandan, SuperVan 4 ve Mustang Mach-E 1400 gibi harika araçlarla dünyayı heyecanlandırmaya devam edeceğiz."