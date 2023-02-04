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Ford efsanesi F1'e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Otomotiv devi Ford, 20 yılı aşkın bir süre sonra Formula 1'e geri dönüyor. Motorsporları heyecanlandıran bu gelişme kapsamında Amerikan otomobillerinin üreticisi Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı. İşte otomobil haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 04.02.2023 01:37 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 01:37
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Ford efsanesi F1’e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, efsanevi Amerikan otomobillerinin üreticisi Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı.

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Ford efsanesi F1’e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Red Bull Ford, hem Oracle Red Bull Racing hem de Scuderia AlphaTauri takımları için güç ünitelerini 2026 yılından itibaren en az 2030 yılına kadar sağlayacağını açıkladı.

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Ford efsanesi F1’e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, "Bu ortaklık, büyük büyükbabamın şirketimizin kurulmasında kritik öneme sahip olan yarışı kazanmasıyla başlayan motor sporları hikayemizde heyecan verici yeni bir dönem. Ford, inovasyon, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon geleneğini dünyanın en görünür sahnelerinden birine taşıyarak; dünya şampiyonları ve Oracle Red Bull Racing ile sporun zirvesine geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

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Ford efsanesi F1’e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley de Ford'un Formula 1'e geri dönüşünün şirketin, elektrikli, modern ve yazılım-tanımlı araçlar ve deneyimlere doğru daha fazla odaklanmasının bir sonucu olduğunu belirterek, "F1, yenilikleri gerçekleştirmek, fikirleri ve teknolojileri paylaşmak ve milyonlarca yeni müşteriye ulaşmak için oldukça uygun maliyetli bir platform." açıklamasında bulundu.

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Ford efsanesi F1’e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Farley, Ford Performance için heyecan verici yeni bir çağa girdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Motor sporlarının zirvesi olan F1'de Red Bull Racing ile kazanmak için yarışacağız. Dünyanın en popüler spor otomobili Mustang'in temel yarışlardan Avustralya Süper Arabalarına, NASCAR'dan Le Mans'a kadar yarıştığını göreceksiniz. Dünya Ralli Şampiyonası, King of Hammers ve Baha 1000 ve daha fazlası ile off-road alanındaki liderliğimizi de göstereceğiz. Bir yandan, SuperVan 4 ve Mustang Mach-E 1400 gibi harika araçlarla dünyayı heyecanlandırmaya devam edeceğiz."