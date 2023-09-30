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Haberler Galeri Sıfır otomobilde işler değişti! "Araç yok" diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Sıfır otomobilde işler değişti! "Araç yok" diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Hükümetin fahiş artan araç fiyatlarına karşı aldığı tedbirler otomobilde rüzgarı tersine çevirdi. Birkaç ay öncesinde "Araç 3 ay sonra gelecek" diyen bayiler son dönemde arka arkaya kampanya açıklamaya başladı. 3 saatte teslim edilen sıfır otomobiller için aksesuarlar da hediye edilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 30.09.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 07:39
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Sıfır otomobilde işler değişti! Araç yok diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Otomobil piyasasında rüzgâr tersine döndü. Ticaret ve Maliye Bakanlıklarının vatandaşı korumak için aldığı sert tedbirler güçlü sonuçlar verdi. 6 ay öncesine kadar "Araç yok 3 ay bekleyin" diyen bayiler, şimdi arabayı 3 saatte teslim ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır otomobilde işler değişti! Araç yok diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

"Talep çok sıraya girin", "Sıraya girmek için ek ücret ödeyin", "Bu pakete ek aksesuar ücreti verin", "Cila-boya mecburi", "Bu kasko şart" diyerek işi fırsatçılığa döken galeri ve bayiler, şimdi arka arkaya hayata geçirdikleri kampanyalarla müşteri aramaya başladı.

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Sıfır otomobilde işler değişti! Araç yok diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Öyle ki kimi bayi mevcut aracını sıfır kilometre araçla değiştirene 50 ila 100 bin TL arasında takas desteği sunarken kimi de araç fiyatının yüzde 10'una kadar 12 ay 0.99 faizle kredi desteği veriyor. Otomobilde liste fiyatının yüzde 10-20 üzerinde yapılan balon satışlar sönerken, bazı modellerde liste fiyatına yüzde 5-10 indirim dahi yapılıyor.

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Sıfır otomobilde işler değişti! Araç yok diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

ZORUNLUYDU HEDİYE OLDU!
Hatırlanacağı üzere bir dönem bayiler kaskodan aksesuara bir çok ürünü ederinin de çok üzerinde satıyor, kabul etmeyene de "Araba yok!" diyordu.

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Sıfır otomobilde işler değişti! Araç yok diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Şimdi stokları eritmek için yapılan kampanyalara hediyeler de eklenmeye başladı. Örneğin bir dönem kaskoyu zorunlu tutan bayiler şimdi bazı modellerde bir yıllık kasko hediye ediyor. 50 bin liralık aksesuar için 150 bin TL isteyen bayiler, bazı modellerde bu aksesuarları da araç paketine ek veriyor.