HaberlerGaleriSıfır otomobilde işler değişti! "Araç yok" diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Sıfır otomobilde işler değişti! "Araç yok" diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Hükümetin fahiş artan araç fiyatlarına karşı aldığı tedbirler otomobilde rüzgarı tersine çevirdi. Birkaç ay öncesinde "Araç 3 ay sonra gelecek" diyen bayiler son dönemde arka arkaya kampanya açıklamaya başladı. 3 saatte teslim edilen sıfır otomobiller için aksesuarlar da hediye edilmeye başlandı.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 07:39Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 07:39