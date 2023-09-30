Sıfır otomobilde işler değişti! "Araç yok" diyen bayiler kampanya üstüne kampanya yapıyor! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Şimdi stokları eritmek için yapılan kampanyalara hediyeler de eklenmeye başladı. Örneğin bir dönem kaskoyu zorunlu tutan bayiler şimdi bazı modellerde bir yıllık kasko hediye ediyor. 50 bin liralık aksesuar için 150 bin TL isteyen bayiler, bazı modellerde bu aksesuarları da araç paketine ek veriyor.