230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Renault Ekim ayında da fabrikada yenilenmiş 2. El araç modellerinin satışına devam ediyor. Araçlar test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem uygulandıktan sonra yeni sahibi ile buluşuyor. Her araç firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılarak ilana koyuluyor.