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Haberler Galeri 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Renault fabrikada yenilenen 2. El araç modelleri ile Ekim ayında da yeni araç sahibi olmak isteyenlere fırsat sunmaya devam ediyor. Renault Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel daha fazla modelin yer aldığı listede en düşük fiyata satılan ikinci el otomobil modellerini haberimizde bir araya getirdik.. İşte Renault yenilenmiş uygun fiyatlı 2. El araç modelleri.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 13:58
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230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Renault Ekim ayında da fabrikada yenilenmiş 2. El araç modellerinin satışına devam ediyor. Araçlar test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem uygulandıktan sonra yeni sahibi ile buluşuyor. Her araç firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılarak ilana koyuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

Fabrikanın yenilenmiş araç yelpazesi oldukça geniş. Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el pek çok aracı şu an ilanda satışa sunuluyor. Bizde sizler için en uygun fiyata satışa sunulan bazı araç modellerini bir araya getirdik. İşte merak edilen liste….

RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

1998 Model Ford Fiesta 230.000 TL

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230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

1990 Model Renault R5 249.900 TL

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230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….

2009 Model Peugeot Partner 279.000 TL