Sıfır otomobil alacaklara indirim müjdesi! 70 bin TL'lik dev fırsat

Sıfır otomobil almak için kampanyaları bekleyenlere bir müjde daha geldi. Otomobiv devlerinin peş peşe yaptığı indirimlere Renault da katıldı. "Sıfır otomobiller ne zaman indirime girecek?" sorusu kısa sürede cevap buldu. İşte 70 bin TL'lik indirimin ardından kampanyalı otomobillerin yeni fiyatları.