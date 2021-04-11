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Sıfır otomobil alacaklara indirim müjdesi! 70 bin TL'lik dev fırsat

Sıfır otomobil almak için kampanyaları bekleyenlere bir müjde daha geldi. Otomobiv devlerinin peş peşe yaptığı indirimlere Renault da katıldı. "Sıfır otomobiller ne zaman indirime girecek?" sorusu kısa sürede cevap buldu. İşte 70 bin TL'lik indirimin ardından kampanyalı otomobillerin yeni fiyatları.

Giriş Tarihi: 11.04.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 11:23
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Sıfır otomobil alacaklara indirim müjdesi! 70 bin TL'lik dev fırsat

Renault, sıfır otomobil almak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Yaz öncesinde birçok otomotiv devi alıcıların dikkatini çekecek kampanyalara imza attı. Renault da Clio, Megane ve Kadjar için hazırlanan fırsatı duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır otomobil alacaklara indirim müjdesi! 70 bin TL'lik dev fırsat

Renault'ya baharda sahip olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki fırsatları değerlendirebilecek.

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Sıfır otomobil alacaklara indirim müjdesi! 70 bin TL'lik dev fırsat

Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

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Sıfır otomobil alacaklara indirim müjdesi! 70 bin TL'lik dev fırsat

B-HB segmentinin açık ara lideri olan yeni Clio, 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ile satışta olacak.

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Sıfır otomobil alacaklara indirim müjdesi! 70 bin TL'lik dev fırsat

Clio'lar 2 bin TL taksit fırsatıyla bayilerde sahiplerini bekliyor.