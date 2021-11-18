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Haberler Galeri 2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

SON DAKİKA: 2022 Skoda Slavia resmen ortaya tanıtıldı. Volkswagen bünyesinde olan Çek otomobil üreticisi Skoda'nın Slavia'sı Hindistan'daki üretim bandından çıkışını gerçekleştirdi. Adını Skoda'nın kurucu babaları Václav Laurin ve Václav Klement tarafından piyasaya sürülen ilk bisikletten alan bu yeni sedan, Fabia'ya fazlasıyla benziyor. İşte Skoda Slavia'dan detaylar ve fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 18.11.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 18:59
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2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

2022 Skoda Slavia, 4.5 metre uzunluğunda, 1.7 metre genişliğinde ve 1.4 metre yüksekliğine sahip...

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2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

Skoda Slavia, 2.6 metrelik geniş bir dingil mesafesine sahip.

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2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

Slavia'nın ön ve arka taraftaki LED ışıkları, dijital gösterge paneli ve 10 inçlik dokunmatik ekranı göze çarpmakta.

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2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

2022 Skoda Slavia'nın koltukları dik konumda iken 521, yatay konumda iken ise 10.50 litreye ulaşan bir bagaj hacmine sahip.

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2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Skoda Slavia'da dizel motor seçeneği yok.