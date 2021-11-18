2022 Skoda Slavia ortaya çıktı

SON DAKİKA: 2022 Skoda Slavia resmen ortaya tanıtıldı. Volkswagen bünyesinde olan Çek otomobil üreticisi Skoda'nın Slavia'sı Hindistan'daki üretim bandından çıkışını gerçekleştirdi. Adını Skoda'nın kurucu babaları Václav Laurin ve Václav Klement tarafından piyasaya sürülen ilk bisikletten alan bu yeni sedan, Fabia'ya fazlasıyla benziyor. İşte Skoda Slavia'dan detaylar ve fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 18.11.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 18:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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