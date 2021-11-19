HaberlerGaleriLos Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | (LA Auto Show)
Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | (LA Auto Show)
ABD'nin California eyaletinde dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Otomobil Fuarı başladı. Bünyesinde bin aracın bulunduğu dev fuarda yüzlerce yeni ürün ve modelin tanıtılacağı belirtiltildi. İşte Los Angeles Otomobil Fuarı'ndan muhteşem fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 19.11.2021 23:01Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 23:01