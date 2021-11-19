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Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | (LA Auto Show)

ABD'nin California eyaletinde dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Otomobil Fuarı başladı. Bünyesinde bin aracın bulunduğu dev fuarda yüzlerce yeni ürün ve modelin tanıtılacağı belirtiltildi. İşte Los Angeles Otomobil Fuarı'ndan muhteşem fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 23:01 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 23:01
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Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | LA Auto Show

ABD'nin geçtiğimiz yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Otomobil Fuarı, bugün California eyaletindeki Los Angeles kentinde yer alan Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

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Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | LA Auto Show

Bünyesinde bin aracın bulunduğu dev fuar, 19-28 Kasım tarihleri arasında halka açık olacak.

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Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | LA Auto Show

Organizatörler tarafından fuarın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu yılki fuarda yüzlerce yeni ürün ve modelin tanıtılacağı belirtilirken, etkinliğin yerel sağlık idarelerinin zorunlu kıldığı güvenlik protokollerine istisnasız şekilde uygun olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | LA Auto Show

Fuarda, 2 yaşından büyük katılımcıların maske takmasının zorunlu olduğu, 12 yaş ve üzerindekilerin ise Covid-19'a karşı tam olarak aşılandıklarına dair veya negatif Covid-19 test sonuçlarının yer aldığı bir belge sunmaları gerektiği kaydedildi.

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Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | LA Auto Show

Öte yandan ilk kez 1907 yılında düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı, Kuzey Amerika'da her yıl sezonun ilk büyük otomobil fuarı olma özelliği taşıyor.