Los Angeles Otomobil Fuarı başladı! Yeni modeller büyüledi | (LA Auto Show)

Fuarda, 2 yaşından büyük katılımcıların maske takmasının zorunlu olduğu, 12 yaş ve üzerindekilerin ise Covid-19'a karşı tam olarak aşılandıklarına dair veya negatif Covid-19 test sonuçlarının yer aldığı bir belge sunmaları gerektiği kaydedildi.