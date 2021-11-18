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AB'den otomotiv dünyasını sarsan çip krizi için flaş hamle!

Otomotiv dünyasını derinden etkileyen çip krizi için yeni açıklama geldi. Avrupa Birliği, üye ülkelerde çip üretimine yönelik yatırımlara kamu desteği sağlanmasına onay verilebileceğini bildirdi. AB'nin çiplerle ilgili özel bir kamu destek yönetmeliği bulunmadığını anımsatan Vestager, söz konusu değerlendirmelerinin AB mevzuatına uygun biçimde yapılacağını anlattı.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 16:55
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AB’den otomotiv dünyasını sarsan çip krizi için flaş hamle!

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Birliğin rekabet politikası ve kamu destekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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AB’den otomotiv dünyasını sarsan çip krizi için flaş hamle!

Mikroçiplerin son dönemde yaşanan kıtlık nedeniyle gündemde olduğunu anımsatan Vestager, "Küresel çip kıtlığı, Avrupa ekonomisinin otomotivden tüketici elektroniğine kadar geniş bir yelpazesinde bu endüstrinin önemini ortaya koydu." diye konuştu.

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AB’den otomotiv dünyasını sarsan çip krizi için flaş hamle!

Vestager, çip sektörünün girişin çok zor ve konsantre bir piyasa olduğunu anımsatarak, "Komisyon, özellikle Avrupa'daki tesislerin yarı iletken ekosistemindeki olası fon açığını doldurmak için sağlanacak desteklemeleri onaylamayı değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

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AB’den otomotiv dünyasını sarsan çip krizi için flaş hamle!

AB'nin çiplerle ilgili özel bir kamu destek yönetmeliği bulunmadığını anımsatan Vestager, söz konusu değerlendirmelerinin AB mevzuatına uygun biçimde yapılacağını anlattı.

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AB’den otomotiv dünyasını sarsan çip krizi için flaş hamle!

Vestager, çip sektörüne kamu desteğinin gerekli, uygun ve orantılı olmasının önemini vurguladı.