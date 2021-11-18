18 Kasım 2021, Perşembe
AB'den otomotiv dünyasını sarsan çip krizi için flaş hamle!
Otomotiv dünyasını derinden etkileyen çip krizi için yeni açıklama geldi. Avrupa Birliği, üye ülkelerde çip üretimine yönelik yatırımlara kamu desteği sağlanmasına onay verilebileceğini bildirdi. AB'nin çiplerle ilgili özel bir kamu destek yönetmeliği bulunmadığını anımsatan Vestager, söz konusu değerlendirmelerinin AB mevzuatına uygun biçimde yapılacağını anlattı.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 16:55
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