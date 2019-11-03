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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor, donanım özellikleri ve Türkiye'ye geleceği tarih...

2020 Renault Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, 2020 Renault Captur, ne zaman Türkiye'de satışa sunulacak? Yeni Renault Captur'ın motor ve donanım özellikleri neler? İşte otomobilden tüm detaylar ve fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 12:52
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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu.

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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...

Segmentinde oyuncu sayısındaki artışa rağmen her yıl yükselen bir satış grafiği gösteren Renault Captur, 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da ise 215 bin satış adedi ile B-SUV segment liderliğini sürdürdü.

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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...

Rekabetin giderek arttığı pazarda yeni Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek olan yeni Captur, böylece global bir model haline geliyor. Model, Güney Kore dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...

Yeni Captur, CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi ile İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik, grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Modelin yeni elektrik ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını mümkün hale getiriyor.