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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor, donanım özellikleri ve Türkiye'ye geleceği tarih...
2020 Renault Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, 2020 Renault Captur, ne zaman Türkiye'de satışa sunulacak? Yeni Renault Captur'ın motor ve donanım özellikleri neler? İşte otomobilden tüm detaylar ve fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 03.11.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 12:52
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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
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2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...
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- 19
2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor ve donanım özellikleri...