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Haberler Galeri 2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

Otomobilde fahiş fiyatları önlemek için araç satışları için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Düzenleme ve kontroller 15 Eylül'de başlayacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe alınması için son 1 haftaya girilirken fırsatçıların uyguladıkları yöntemler ilgi topladı. İşte son dakika otomobil haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 08.09.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 16:32
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2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat yükselişlerinin önüne geçmek için düzenlemeye gidilmişti. 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması için son haftaya girildi. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

Satılamayan her aracın aylık ortalama giderinin kiralar ve saklama koşullarının yanı sıra sermayeyi çevirememe riskinin en uygun fiyatlı otomobillerde bile 10 bin lirayı bulduğunu ifade eden otomotiv yetkilileri, günümüz koşullarında aracın 6 aylık maliyetinin 60 bin lirayı geçeceğini söyledi. Yüksek fiyatlı araçlarda ise maliyet aynı oranda katlanıyor.

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2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Bu sebeple elindeki aracı şahsi alıcıya satmaya çalışan veya devretmek isteyen fırsatçıların yasal düzenlemeye takılmamak ve kapsama girmemek için harekete geçtiği öğrenildi.

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2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

GALERİCİLERDEN EŞİN DOSTUN ÜZERİNE ARAÇ SATIŞI

Sıfır araç satışına getirilen düzenlemeyle birlikte galeriler, 6 ay dolmadan satamayacak. Ancak kişiler üzerinden satış mümkün olunca galericiler araçları eşin dostun üzerine verip düzenlemeyi deliyor.

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2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

ARAÇLARIN KİLOMETRESİYLE OYNUYORLAR

Galericilerin 6 ay ve 6 bin kilometre şartını aşmak için izledikleri diğer yöntem ise şaşırttı. Galericiler, aracın ya kilometresiyle oynuyor ya da araçları kiralıyor.