2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat yükselişlerinin önüne geçmek için düzenlemeye gidilmişti. 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması için son haftaya girildi. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak.