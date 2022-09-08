HaberlerGaleri2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…
2. el otomobilde son haftada fırsatçılar kolları sıvadı! Kilometreyle oynayanlar, eşin dostun üzerinden satanlar…
Otomobilde fahiş fiyatları önlemek için araç satışları için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Düzenleme ve kontroller 15 Eylül'de başlayacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe alınması için son 1 haftaya girilirken fırsatçıların uyguladıkları yöntemler ilgi topladı. İşte son dakika otomobil haberinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 08.09.2022 15:44Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 16:32