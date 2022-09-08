100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

Antalya'da 100 bin TL'ye satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı aracı 450 bin TL masraf yaparak 18 ayda ilk günkü görünümünü elde eden İbrahim Seven, 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken gezdirdiği caddelerde oldukça gördü. Satması için birimim 2 milyon TL, bir kişinin de 2 ev teklif ettiğini dile getiren Seven, 'Evladım gibi' dediği otomobili kıymetlisi oldu...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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