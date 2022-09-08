08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

Antalya'da 100 bin TL'ye satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı aracı 450 bin TL masraf yaparak 18 ayda ilk günkü görünümünü elde eden İbrahim Seven, 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken gezdirdiği caddelerde oldukça gördü. Satması için birimim 2 milyon TL, bir kişinin de 2 ev teklif ettiğini dile getiren Seven, 'Evladım gibi' dediği otomobili kıymetlisi oldu...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:45
  • 1
  • 171
100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

Antalya şehir merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik araca olan ilgisi sebebiyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 171
100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

100 BİN TL'YE ALDI

Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı.

  • 3
  • 171
100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

KULLANILAMAZ HALDEYDİ 18 AYDA İLK GÜNKÜ HALİNE GETİRDİ

Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı.

  • 4
  • 171
100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

450 BİN TL MASRAF YAPTI

Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.

  • 5
  • 171
100 bin TL’ye aldı! 450 bin TL masrafla ilk günkü görünümüne kavuşturdu “2 ev veren oldu, satmadım”

KULLANILAMAZ HALDEYDİ 18 AYDA İLK GÜNKÜ HALİNE GETİRDİ/ VİDEO İZLE

FOTOĞRAF İSTEYENLERDEN YOĞUN İLGİ

Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti.