11 Eylül 2022, Pazar
Çinli otomotiv üreticisi Chery yatırıma hazırlanıyor: Türkiye'de üretip Avrupa'ya satacağız
Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Türkiye pazarına girişine ilişkin Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei önemli açıklamalarda bulundu. Mei, "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde." dedi.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 14:33
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