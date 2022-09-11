Çinli otomotiv üreticisi Chery yatırıma hazırlanıyor: Türkiye’de üretip Avrupa’ya satacağız

"TÜRKİYE'DE PAZAR PAYIMIZIN ÇOK İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye pazarına ilişkin stratejilerini anlatan Mei, şöyle devam etti:

"Türkiye pazarında gelişmek için çok olgun bir stratejimiz olduğunu düşünüyorum. İlk adımı attık ve beş yıllık stratejimiz var ve pazar payımızın çok hızlı artacağına inanıyorum. Ürünlerimize, kalitemize, teknolojimize ve hizmetimize çok güveniyoruz. Çünkü dünya pazarında Chery çok başarılı işlere imza attı ve ardı ardına 19 yıldır, Çin markalarının küresel pazarlarda ihracatında birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de pazar payımızın çok iyi olacağına ve çok yüksek bir hızla artacağına inanıyoruz."

Mei, Türkiye'de çok çok uzun vadeli bir stratejiye sahip olduklarını vurgulayarak, "Yerel ortaklarımız ve yerel son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız. Türkiye, Avrupa ve Asya'ya arasında yer alan çok önemli bir pazar ve burası AB pazarlarına girmek için gelecek stratejimiz için çok iyi bir yer." ifadelerini kullandı.