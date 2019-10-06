1992 model Ford E-350'yi ev alacak parası olmadığı için yuvası yaptı! Dökük bir ambulanstı...

1992 model Ford E-350'yi hurda bir ambulansken alan bir genç, evi haline getirdi. Ev alacak parası olmayan 28 yaşındaki Michael, hurda halde olan ve ambulans olarak kullanılan 1992 model Ford E-350'yi satın aldı. Hayalinin peşinden koşan Michael, 1992 model Ford E-350'de yaptığı değişiklikler herkesin konuştuğu bir isim oldu. Dünyayı dolaşan genç gezgin, hurda bir 1992 model Ford E-350'yi yuvası haline getirdi. 4 ay boyunca işinden kaldığı tüm zamanını yeni yuvasına harcayan 28 yaşındaki Michael, adeta bir sanat eseri ortaya çıkardı. İşte hurda aracı hayallerinden vazgeçmeyerek bir ev haline getiren genç.