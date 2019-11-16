1976 model Murat 124'e 30 bin TL masraf yaptı! Görenler gözlerine inanamadı... Denizli'de 1976 Model TOFAŞ markasının efsane modeli Murat 124'e yapılan değişiklik görenleri şaşırttı. 5 bin liralık otomobile toplam 30 bin lira harcama yapan sahibi herkesi şaşırttı. İşte efsane otomobile ilişkin o ilginç kareler… Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:25
Denizli'de bir alışveriş merkezinin otopark kısmında yapılan "Denizli Auto Show Tuning" etkinliğine birbirinden farklı marka ve modellerde onlarca otomobil sergilendi. Bu otomobillerin arasında en çok dikkat çeken TOFAŞ marka Murat 124 oldu. Ziyarete gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otomobil farklı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte benzersiz otomobile ilişkin detaylar…
Denizli'de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen 'Denizli Auto Show Tuning' etkinliğine, motor, donanım ve dizayn anlamında modifiye edilmiş 500 araç getirildi.
Modifiye tutkunlarının akın ettiği etkinlikte, çevre illerden gelen katılımcılar, otomobillerini tanıttı. Otomobil tutkunlarını buluşturan etkinlikte, modifiye edilmiş araçlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
Araç sahipleri, otomobillerindeki değişiklikler hakkında ziyaretçilere bilgi aktardı. Etkinliğe modifiye ettirdiği 1976 model Murat 124 marka otomobiliyle katılan Okan Mustafa Tekeli ilgi odağı oldu.
Etkinliğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirten Tekeli, "1976 model otomobilimi kırmızı renge boyadım. Motorunu güçlendirip iç aksamlarını tamamen yeniledim. Hurda bir aracın da on ve üst kısımlarını kesip, içini ahşap döşeyerek otomobilimin arkasına römork yaptım. 5 bin liralık otomobilime toplam 30 bin lira harcama yaptım" diye konuştu.