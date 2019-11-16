1976 model Murat 124'e 30 bin TL masraf yaptı! Görenler gözlerine inanamadı...

Denizli'de bir alışveriş merkezinin otopark kısmında yapılan "Denizli Auto Show Tuning" etkinliğine birbirinden farklı marka ve modellerde onlarca otomobil sergilendi. Bu otomobillerin arasında en çok dikkat çeken TOFAŞ marka Murat 124 oldu. Ziyarete gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otomobil farklı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte benzersiz otomobile ilişkin detaylar…