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1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Külüstür olarak 1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satan adam sosyal medyayı salladı. Yaptığı modifiye ile arabayı adete tanınmaz bir hale getiren adam görenleri hayrete düşürdü. İşte şaşkınlık yaratan o değişim. Hurda aracı servete dönüştüren kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bin 200 TL verip satın aldığı eski bir otomobili yaptığı değişikliklerle fiyatını 8 milyona çıkaran kişi herkesi kendisine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 00:26
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1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

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1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

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1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

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1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

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1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor