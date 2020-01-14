1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Külüstür olarak 1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satan adam sosyal medyayı salladı. Yaptığı modifiye ile arabayı adete tanınmaz bir hale getiren adam görenleri hayrete düşürdü. İşte şaşkınlık yaratan o değişim. Hurda aracı servete dönüştüren kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bin 200 TL verip satın aldığı eski bir otomobili yaptığı değişikliklerle fiyatını 8 milyona çıkaran kişi herkesi kendisine hayran bıraktı.