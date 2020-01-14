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1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor
Külüstür olarak 1200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satan adam sosyal medyayı salladı. Yaptığı modifiye ile arabayı adete tanınmaz bir hale getiren adam görenleri hayrete düşürdü. İşte şaşkınlık yaratan o değişim. Hurda aracı servete dönüştüren kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bin 200 TL verip satın aldığı eski bir otomobili yaptığı değişikliklerle fiyatını 8 milyona çıkaran kişi herkesi kendisine hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 14.01.2020 00:26
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