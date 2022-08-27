1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

Düzce'de, Yasemin Nuran Açık'ın 1 tam ve 1 yarım Vosvos’u kullanarak yaptırdığı karavan, ilgi odağı oldu. Açık, "Klasik araçları çok seviyorum. Bu benim 3. Vosvos'um. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık" dedi. İşte "pembe aşk" adını verdiği o araç...

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