27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları 1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2022 11:01
Düzce'de, Yasemin Nuran Açık'ın 1 tam ve 1 yarım Vosvos’u kullanarak yaptırdığı karavan, ilgi odağı oldu. Açık, "Klasik araçları çok seviyorum. Bu benim 3. Vosvos'um. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık" dedi. İşte "pembe aşk" adını verdiği o araç...
1 tam 1 yarım Vosvos ile karavan yaptı 1 TAM 1 YARIM VOSVOS İLE KARAVAN YAPTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 tam 1 yarım Vosvos ile karavan yaptı
1 tam 1 yarım Vosvos ile karavan yaptı
2001 model araca 130 bin TL harcadı! Her gün...
2001 model araca 130 bin TL harcadı! Her gün...
Egzoz muayenesi olmayan araçlar...
Egzoz muayenesi olmayan araçlar...
6+6’ya uymayana ceza
6+6'ya uymayana ceza
Bayiler sıfır araçları satışa çıkardı
Bayiler sıfır araçları satışa çıkardı
Fiyatlarda 30 bin TL’ye varan indirim oldu
Fiyatlarda 30 bin TL’ye varan indirim oldu
Online sıfır araç ilanlarına bayii sınırlaması
Online sıfır araç ilanlarına bayii sınırlaması
Otomotiv sektörü mercek altında
Otomotiv sektörü mercek altında
Yeni araç satışı düzenlemesinde merak edilenler
Yeni araç satışı düzenlemesinde merak edilenler
Araç kiralarken dikkat!
Araç kiralarken dikkat!
2. el araç satışında yeni dönem
2. el araç satışında yeni dönem
Yerli otomobil heyecanı
Yerli otomobil heyecanı
Daha Fazla Video Göster