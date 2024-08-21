21 Ağustos 2024, Çarşamba
Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?
Ziraat Bankası, çeşitli branşlarda 770 personel alımı yapacağını duyurmuştu ve başvurularını kabul eden adaylar sınav sürecini tamamladı. Şimdi gözler, Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve istedikleri pozisyona yerleşme şansını merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:13