Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Ziraat Bankası, İstanbul'daki Genel Müdürlük Birimleri ve şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ve çeşitli illerdeki şubelerde istihdam edilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Bu alım sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav, 10 Ağustos Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. Şimdi adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve mülakat aşamasının detaylarını merakla bekliyor.