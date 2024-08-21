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Haberler Galeri Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Ziraat Bankası, çeşitli branşlarda 770 personel alımı yapacağını duyurmuştu ve başvurularını kabul eden adaylar sınav sürecini tamamladı. Şimdi gözler, Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve istedikleri pozisyona yerleşme şansını merakla bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:13
Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Ziraat Bankası, İstanbul'daki Genel Müdürlük Birimleri ve şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ve çeşitli illerdeki şubelerde istihdam edilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Bu alım sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav, 10 Ağustos Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. Şimdi adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve mülakat aşamasının detaylarını merakla bekliyor.

Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Sınav Sonuçları ve Açıklama Tarihi

Ziraat Bankası'nın İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ve şubelerinde görev alacak personel alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak.

Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Henüz kesin bir tarih verilmemiş olmakla birlikte, geçmiş yılların verilerine dayanarak sonuçların 3 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

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Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Sınav Sorularına İtiraz Süreci

Yazılı sınavda sorulan sorulara itiraz etmek isteyen adaylar, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi erişilebilen formu doldurarak itirazda bulunabilecek. Ayrıca, sınav uygulamasına ilişkin süreçler, ilgili web sitesinde detaylı olarak takip edilebilecektir.

Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav sonuçları 2024 | Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Mülakatlar ne zaman?

Başarı Kriterleri ve Sınav Bölümleri

Sınavda başarı sağlamak için, bölümler bazında belirli barajları geçmek gerekiyor:

bölümden en az %70

bölümden en az %60

bölümden en az %50 doğruluk oranı