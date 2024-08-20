Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

Ücret Korkusu ve Verimlilik

Kısa çalışma sürelerinin dezavantajları arasında çalışanların "Ücretim düşer mi?" endişesi yer alıyor. Ancak, yapılan araştırmalar kısa çalışma sürelerinin çalışan sağlığını artırdığını, ailelerine ve kendilerine daha fazla zaman ayıran çalışanların daha verimli olduklarını gösteriyor. Bu durum hem üretim kalitesini artırıyor hem de iş barışını sağlıyor.