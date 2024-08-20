20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

Dünyada giderek yaygınlaşan mesai saatleri tartışmaları Türkiye'de de gündeme geldi. Birçok ülkede pilot uygulama olarak başlatılan 4 gün mesai-3 gün tatil modeli, Türkiye'de nasıl hayata geçirilecek? Haftalık çalışma saatlerinin 35'e düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. İşte, bu yenilikçi çalışma düzenlemesinin detayları ve Türkiye'deki olası etkileri.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:25
Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

Pandemi süreciyle birlikte çalışma hayatında pek çok yenilikçi model devreye girdi; uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa mesai ve part-time mesai gibi uygulamalar çeşitli şekillerde hayata geçirildi. Şimdi ise gözler, 4 gün mesai 3 gün tatil modeline çevrildi. Bu model özel sektörde nasıl uygulanacak? Ücretlerde bir değişiklik olacak mı? İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılarıyla Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberi...

Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

4 Gün Mesai, 3 Gün Tatil Gelecek Mi?

Pandemi döneminde iş dünyasında birçok yeni çalışma modeli denendi; uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa mesai ve part-time çalışma gibi uygulamalar hayatımıza girdi. Şimdi ise gözler, 4 gün mesai ve 3 gün tatil modeline çevrilmiş durumda. Türkiye'de de bu yeni modeller üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

Yasal Zemin ve Kalıcı Uygulama Tartışmaları

Yeni çalışma modellerinin yasal zeminlerinin hazırlanması ve kalıcı olarak uygulanması tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kamu personeli için taslak yönetmelikler hazırlanırken, özel sektörde de bu modeller çeşitli ülkelerde pilot uygulamalarla test ediliyor.

Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

Ücret Korkusu ve Verimlilik

Kısa çalışma sürelerinin dezavantajları arasında çalışanların "Ücretim düşer mi?" endişesi yer alıyor. Ancak, yapılan araştırmalar kısa çalışma sürelerinin çalışan sağlığını artırdığını, ailelerine ve kendilerine daha fazla zaman ayıran çalışanların daha verimli olduklarını gösteriyor. Bu durum hem üretim kalitesini artırıyor hem de iş barışını sağlıyor.

Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?

Ülke Örnekleri ve Uygulamalar

Belçika: Avrupa'da 4 günlük çalışma yasasını çıkaran ilk ülke olan Belçika, 2022'de yürürlüğe giren yasa ile çalışanlara maaş kaybı olmadan haftada 4 ya da 5 gün çalışma seçme hakkı sundu.

Portekiz: 39 özel şirket, pilot uygulamaya katıldı. Çalışanlar, zamanının yüzde 80'ini işe verecek ancak maaşlarını yüzde 100 alacak.