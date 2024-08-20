20 Ağustos 2024, Salı
Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?
Dünyada giderek yaygınlaşan mesai saatleri tartışmaları Türkiye'de de gündeme geldi. Birçok ülkede pilot uygulama olarak başlatılan 4 gün mesai-3 gün tatil modeli, Türkiye'de nasıl hayata geçirilecek? Haftalık çalışma saatlerinin 35'e düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. İşte, bu yenilikçi çalışma düzenlemesinin detayları ve Türkiye'deki olası etkileri.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:25