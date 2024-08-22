22 Ağustos 2024, Perşembe
MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde atanamayan öğretmenler için yeni bir başvuru fırsatı müjdesini duyurdu. Eş durumu ve diğer mazeretlere dayalı yer değişikliği başvuruları, 2024 yılı için yeniden açılıyor. İşte öğretmenlerin bu fırsatı nasıl değerlendirebilecekleri ve başvuru tarihleri hakkında detayla...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:16