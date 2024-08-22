MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

MEB, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde istediği kuruma atanamayan öğretmenler için ek başvuru süreci başlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu bu yeni fırsat, aile birliği ve sağlık gibi nedenlerle yer değişikliği bekleyen öğretmenlere yönelik. 2024 ek başvuru tarihleri ve süreçle ilgili bilgiler netleşti. Peki MEB öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır?