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Haberler Galeri MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde atanamayan öğretmenler için yeni bir başvuru fırsatı müjdesini duyurdu. Eş durumu ve diğer mazeretlere dayalı yer değişikliği başvuruları, 2024 yılı için yeniden açılıyor. İşte öğretmenlerin bu fırsatı nasıl değerlendirebilecekleri ve başvuru tarihleri hakkında detayla...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:16
MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

MEB, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde istediği kuruma atanamayan öğretmenler için ek başvuru süreci başlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu bu yeni fırsat, aile birliği ve sağlık gibi nedenlerle yer değişikliği bekleyen öğretmenlere yönelik. 2024 ek başvuru tarihleri ve süreçle ilgili bilgiler netleşti. Peki MEB öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Ek Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme taleplerine yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler için ek başvuru süreci başlatılıyor.

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

Ek Başvuru Tarihleri ve Süreç

Bakan Tekin, öğretmenlerin ek başvurularını 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden yapabileceklerini belirtti. Bu başvurular, mazerete bağlı yer değişikliği taleplerini karşılamayan öğretmenlere ikinci bir şans sunuyor. Atamalar ise 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

Bakan Tekin'den Öğretmenlere Destek Mesajı

Açıklamasında öğretmenlerin taleplerini karşılamanın bakanlık için öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Ancak tercih ettiği kurumlara atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için ek bir atama süreci başlattık." dedi.

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2024 Eş durumu tayin ve yer değiştirme ek başvurusu ekranı...

Bu ek atama süreci, öğretmenlerin mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mazereti olan öğretmenler, il içi eğitim kurumlarına atanarak çalışmalarına devam edebilecekler.