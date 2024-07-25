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YKS PMYO için kaç puan gerekir? YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI

2024 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları için adayların heyecanı arttı. PMYO'ya başvurmayı planlayan adaylar, bu yılın taban puanlarını ve kontenjanlarını dikkatle araştırıyor. TYT puanlarıyla PMYO'ya giriş için gerekli taban puanlar, adayların tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için kritik bir bilgi sunuyor. İşte 2024 YKS TYT ile Polis Meslek Yüksekokulu'na giriş için gereken taban puanlar ve diğer önemli detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:19 Güncelleme: 25.07.2024 08:20
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YKS PMYO için kaç puan gerekir? YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2024 taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. PMYO başvurularında Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı esas alındığı için adaylar, PMYO'ya giriş için gereken TYT puanını öğrenmek ve bu doğrultuda tercihlerini planlamak istiyorlar. Peki YKS PMYO için kaç puan gerekir?

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YKS PMYO için kaç puan gerekir? YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için başvuru yapmayı hedefleyen adaylar, sınav ve tercih sürecine dair merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. İşte, 2024 PMYO başvuruları hakkında önemli bilgiler...

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YKS PMYO için kaç puan gerekir? YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI

PMYO Başvuruları Hangi Sınavla Yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), PMYO başvuruları için belirleyici olacak. Adaylar, TYT'den aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar.

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YKS PMYO için kaç puan gerekir? YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI

2024 PMYO Taban Puanı Kaç Olacak?

PMYO başvuruları için geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da belirli bir TYT taban puanı uygulanması bekleniyor. 2024 yılı için kesin taban puanı, ÖSYM tarafından daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacak.

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YKS PMYO için kaç puan gerekir? YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI

Şehit ve Vazife Malulü Yakınlarına Taban Puan Avantajı

PMYO'larda şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için özel bir taban puan uygulaması yer alıyor. Bu kapsamda adaylardan, genel taban puanın yüzde 80'ini almış olmaları bekleniyor.