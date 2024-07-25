YKS PMYO için kaç puan gerekir? YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI

2024 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları için adayların heyecanı arttı. PMYO'ya başvurmayı planlayan adaylar, bu yılın taban puanlarını ve kontenjanlarını dikkatle araştırıyor. TYT puanlarıyla PMYO'ya giriş için gerekli taban puanlar, adayların tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için kritik bir bilgi sunuyor. İşte 2024 YKS TYT ile Polis Meslek Yüksekokulu'na giriş için gereken taban puanlar ve diğer önemli detaylar!