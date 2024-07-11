KPSS-2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS-2024/1 tercih kılavuzu geldi mi, ne zaman? Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans kadro ve pozisyonlar...

KPSS 2024/1 yerleştirme süreci yaklaşıyor ve kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların heyecanı giderek artıyor. ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde gerçekleşecek olan KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme süreci öncesinde, gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, KPSS 2024/1 tercih kılavuzunda yer alacak bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, merakla beklenen KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS 2024/1 tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte KPSS tercih kılavuzuyla ilgili tüm detaylar...