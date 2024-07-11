KPSS-2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS-2024/1 tercih kılavuzu geldi mi, ne zaman? Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans kadro ve pozisyonlar...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercihleri, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde. ÖSYM'nin açıklayacağı KPSS tercih kılavuzu ve başvuru tarihlerini merakla bekleyen adaylar, son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, KPSS 2024/1 tercihleri başladı mı? KPSS yerleştirme başvuruları nasıl yapılacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024
11:05
Güncelleme: 11.07.2024
11:18
KPSS 2024/1 yerleştirme süreci yaklaşıyor ve kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların heyecanı giderek artıyor. ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde gerçekleşecek olan KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme süreci öncesinde, gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, KPSS 2024/1 tercih kılavuzunda yer alacak bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, merakla beklenen KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS 2024/1 tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte KPSS tercih kılavuzuyla ilgili tüm detaylar...
KPSS 2024/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı! Başvurular 11 Temmuz'da Başladı!
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercihleri için beklenen haber geldi. ÖSYM, KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercih kılavuzunu yayımladı.
Tercih Başvuruları 11-18 Temmuz Tarihleri Arasında
KPSS 2024/1 tercih başvuruları, 11 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini 11 Temmuz saat 11.00'den itibaren 18 Temmuz saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin " internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecekler.
Tercih Kılavuzu Yayımlandı
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada,
"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir." denildi.
Adayların, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri büyük önem taşıyor.