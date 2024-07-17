POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 31. Dönem POMEM pa.edu.tr sonuç ekranı...
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavları heyecanla takip ediliyor. Yazılı sınav aşamasını geride bırakan adaylar, mülakat tarihlerinin açıklanmasının ardından bir maratona daha çıktı. Merakla beklenen mülakat sonuçları ise adayların heyecanını doruğa çıkardı.
Polis olma hayali kuran gençler için 31. Dönem POMEM maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ve büyük bir katılımla gerçekleşen yazılı sınavların ardından adaylar, mülakat tarihlerinin açıklanmasını heyecanla beklemişti. Nihayet belirlenen tarih ve merkezlerde mülakatlarını tamamlayan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor.
POMEM 31 DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakatları devam ediyor. POMEM mülakatlarının tamamen bitmesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.