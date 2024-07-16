YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI | YKS PMYO için kaç puan gerekir?

2024 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları için adayların heyecanı doruk noktada. PMYO'ya başvuracak adaylar, bu yılın taban puanlarını ve kontenjanlarını merakla araştırıyorlar. TYT puanlarıyla PMYO'ya giriş için gereken taban puanlar, adayların tercihlerini doğru yapmaları için önemli bir kılavuz niteliğinde. İşte, 2024 YKS TYT PMYO (Polislik) taban puanları ve detaylarıyla ilgili tüm merak edilenler!

ahaber.com.tr Giriş: 16.07.2024 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL