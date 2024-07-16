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YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI | YKS PMYO için kaç puan gerekir? 

2024 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları için adayların heyecanı doruk noktada. PMYO'ya başvuracak adaylar, bu yılın taban puanlarını ve kontenjanlarını merakla araştırıyorlar. TYT puanlarıyla PMYO'ya giriş için gereken taban puanlar, adayların tercihlerini doğru yapmaları için önemli bir kılavuz niteliğinde. İşte, 2024 YKS TYT PMYO (Polislik) taban puanları ve detaylarıyla ilgili tüm merak edilenler!

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:00
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YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI | YKS PMYO için kaç puan gerekir?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2024 taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. PMYO başvurularında Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı esas alındığı için adaylar, PMYO'ya giriş için gereken TYT puanını öğrenmek ve bu doğrultuda tercihlerini planlamak istiyorlar. Peki YKS PMYO için kaç puan gerekir?

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YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI | YKS PMYO için kaç puan gerekir?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için başvuru yapmayı hedefleyen adaylar, sınav ve tercih sürecine dair merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. İşte, 2024 PMYO başvuruları hakkında önemli bilgiler...

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YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI | YKS PMYO için kaç puan gerekir?

PMYO Başvuruları Hangi Sınavla Yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), PMYO başvuruları için belirleyici olacak. Adaylar, TYT'den aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar.

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YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI | YKS PMYO için kaç puan gerekir?

2024 PMYO Taban Puanı Kaç Olacak?

PMYO başvuruları için geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da belirli bir TYT taban puanı uygulanması bekleniyor. 2024 yılı için kesin taban puanı, ÖSYM tarafından daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacak.

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YKS 2024 POLİSLİK TABAN PUANLARI | YKS PMYO için kaç puan gerekir?

Şehit ve Vazife Malulü Yakınlarına Taban Puan Avantajı

PMYO'larda şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için özel bir taban puan uygulaması yer alıyor. Bu kapsamda adaylardan, genel taban puanın yüzde 80'ini almış olmaları bekleniyor.