Uzman erbaş (uzman onbaşı, çavuş), subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini duyuracak. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın aylık gelirlerini belirlemekte kritik rol oynayacak. Haziran ayı enflasyon verileri, emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşların yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, uzman erbaş (uzman onbaşı, çavuş), subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

ahaber.com.tr Giriş: 02.07.2024 15:24 Güncelleme: 02.07.2024 15:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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