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Uzman erbaş (uzman onbaşı, çavuş), subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini duyuracak. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın aylık gelirlerini belirlemekte kritik rol oynayacak. Haziran ayı enflasyon verileri, emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşların yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, uzman erbaş (uzman onbaşı, çavuş), subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 15:24 Güncelleme: 02.07.2024 15:29
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Uzman erbaş uzman onbaşı-çavuş, subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

Enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamda referans olacak. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak.

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Uzman erbaş uzman onbaşı-çavuş, subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

UZMAN ERBAŞ, SUBAY, ASTSUBAY NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Uzman erbaş (uzman onbaşı, çavuş), subay, astsubay maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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Uzman erbaş uzman onbaşı-çavuş, subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

ZAM TAKVİMİ

Zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler.

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Uzman erbaş uzman onbaşı-çavuş, subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar.

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Uzman erbaş uzman onbaşı-çavuş, subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 TSK askeri personel maaşları

Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız para yatırılacak ve zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.