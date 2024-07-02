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Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları emekli memur maaşları

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Peki, doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz 2024 doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları emekli memur maaşları

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 15:46 Güncelleme: 02.07.2024 15:48
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Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları emekli memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını da duyuracak. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak.

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Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları emekli memur maaşları

DOKTOR, HEMŞİRE, EBE, UZMAN DOKTOR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları emekli memur maaşları

ZAM TAKVİMİ

Zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler.

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Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları emekli memur maaşları

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar.

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Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları emekli memur maaşları

Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız para yatırılacak ve zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.