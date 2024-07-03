Şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 zammı ile şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon verisi %24,73 oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmeye başladı. Peki, şube müdürü, mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz 2024 şube müdürü, mühendis, teknisyen emekli memur maaşları hakkında bilgiler!

ahaber.com.tr Giriş: 03.07.2024 09:42 Güncelleme: 03.07.2024 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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