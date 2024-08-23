23 Ağustos 2024, Cuma
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ücretli öğretmenlik e-Devlet başvuruları bitti mi?
2024-2025 eğitim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, öğretmen adaylarının merakla beklediği konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, yeni eğitim dönemi 9 Eylül'de başlıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında e-Devlet ve il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla yapılan başvuruların sonuçları yakında açıklanacak. Sonuçları olumlu olan adaylar, Eylül'de görevlerine başlayabilecek. İşte başvuru sonuçları ve sorgulama ekranına dair detaylar.
Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:19