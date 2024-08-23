Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ücretli öğretmenlik e-Devlet başvuruları bitti mi? 

2024 yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları, öğretmen adaylarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Eylül ayında başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde görev almayı planlayan adaylar, başvurularını tamamladı. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuruları doğrultusunda yapılan başvuruların ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Henüz başvurusunu yapmamış olan adaylar ise son başvuru tarihini kaçırmamak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 ücretli öğretmenlik başvuruları sona erdi mi? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet başvuru ekranı ve sonuçlara dair detaylar.