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Haberler Galeri 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde milli bir bayram olarak kutlanıyor ve resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu özel gün nedeniyle öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin merak ettiği önemli bir konu, ek ders ücretlerinin bu tarihte nasıl etkileneceği. Peki 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:42
30 Ağustos’ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

Öğretmenlerin ek ders ücretleri, milli bayramlar ve resmi tatillerde nasıl değerlendirileceği hakkında kafalarda soru işareti bırakabiliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tatil olması nedeniyle, eğitim camiasında ek ders ücretlerinin kesilip kesilmeyeceği konusu merak ediliyor. İşte mevzuata göre tüm detaylar...

30 Ağustos’ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

Resmi Tatillerde Ek Ders Ücretleri Nasıl Olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, öğretmenler ve eğitim yöneticileri ek ders ücretlerinin nasıl etkileneceğini merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği, bu konuda önemli bilgiler sunuyor.

30 Ağustos’ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

Yönetmeliğe Göre Ek Dersler Ödenir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmelik'te, millî bayramlar ve resmi tatillerde öğretmenlerin ders görevleriyle ilgili özel bir düzenleme bulunuyor. Yönetmeliğe göre, millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde öğretmenler ve yöneticiler, ders görevlerini yerine getiremese de bu süreler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ve diğer ders niteliğindeki yönetim görevlerini yapmış sayılıyor.

30 Ağustos’ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

30 Ağustos'ta Ek Ders Ücretleri Kesilmemekte

Bu düzenlemeye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi millî bayramlarda öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesinti yapılmıyor. Bu durum, öğretmenlerin tatil günlerinde mali haklarının korunmasını sağlıyor. Dolayısıyla, 30 Ağustos'ta ek derslerin kesilmemesi ve ödenmesi bekleniyor.