23 Ağustos 2024, Cuma
30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde milli bir bayram olarak kutlanıyor ve resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu özel gün nedeniyle öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin merak ettiği önemli bir konu, ek ders ücretlerinin bu tarihte nasıl etkileneceği. Peki 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
Giriş Tarihi: 23.08.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:42