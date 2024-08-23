30 Ağustos’ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?

Yönetmeliğe Göre Ek Dersler Ödenir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmelik'te, millî bayramlar ve resmi tatillerde öğretmenlerin ders görevleriyle ilgili özel bir düzenleme bulunuyor. Yönetmeliğe göre, millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde öğretmenler ve yöneticiler, ders görevlerini yerine getiremese de bu süreler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ve diğer ders niteliğindeki yönetim görevlerini yapmış sayılıyor.