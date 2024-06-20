Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere düzenlenen seminer programının 2024 yılı takvimini açıkladı. Bu yılın seminer dönemi, Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlayacak ve öğretmenlere çeşitli eğitim etkinlikleri, atölye çalışmaları ve bilgilendirme oturumları sunacak. MEB'in bu programı, öğretmenlerin pedagojik becerilerini güçlendirmeyi, yenilikçi öğretim yöntemlerini benimsemeyi ve meslekleriyle ilgili en güncel bilgilere erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.