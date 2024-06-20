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Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere düzenlenen seminer programının 2024 yılı takvimini açıkladı. Bu yılın seminer dönemi, Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlayacak ve öğretmenlere çeşitli eğitim etkinlikleri, atölye çalışmaları ve bilgilendirme oturumları sunacak. MEB'in bu programı, öğretmenlerin pedagojik becerilerini güçlendirmeyi, yenilikçi öğretim yöntemlerini benimsemeyi ve meslekleriyle ilgili en güncel bilgilere erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 06:54
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Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında öğretmen seminerlerinin yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu seminerler, Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlayacak olup, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra yeni müfredat konusunda bilgilendirme amaçlı düzenleniyor. MEB'in bu adımı, öğretmenlerin etkileşimli ortamlarda bilgi paylaşımını artırarak mesleklerindeki yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!

Tarihler ve Yerler Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı mesleki çalışma programı için öğretmen seminerlerinin tarihlerini ve yerlerini duyurdu. Seminerler 24-28 Haziran tarihleri arasında 5 gün sürecek.

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Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!

Seminer yerleri ise meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Bakanlık, 20-21 Haziran günlerini de çalışma takvimine eklemeyi planlıyordu ancak idari tatil nedeniyle bu günler programdan çıkarıldı.

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Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!

5 günlük programda; iki gün ortak metin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi ve bir gün de kurul komisyon çalışmaları yer alacak. Öğretmenler, inceleme raporlarını "veri.meb.gov.tr" üzerinden Bakanlığa ulaştıracak.

Bakanlığın, seminerler öncesinde öğretmenlere ayrıntılı bilgi ve yönergeler sunması bekleniyor.

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Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!

ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI!