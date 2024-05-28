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ÖMK Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler gündemi sarsmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son açıklamalarında, bu kanunda önemli değişikliklerin yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde yaptığı açıklamalarla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun revize edilmesi için Meclis'e başvuracaklarını belirtti. Binlerce öğretmen, bu gelişmeleri yakından takip ederek, kanunun maddelerine ve Meclis'e sunulacak tarihe odaklandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:57
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ÖMK Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda beklenen değişiklikler hakkında son gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Son günlerde yapılan açıklamalarda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışmaların ilerleyişiyle ilgili detayları paylaştı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı. Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarından, öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine kadar birçok konuyu içeren kanun, TBMM'den geçerek yürürlüğe girecek.

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ÖMK Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?

ÖMK MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz hafta 'AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında gazetecilerle bir araya gelip, sohbet eden Bakan Tekin, öğretmenlere uygulanan şiddete karşı yeni tedbirlerin yer aldığı taslağında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini ifade etmişti. Bu bağlamda Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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ÖMK Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?

Geçtiğimiz günlerde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, "Taslağı diğer kamu kurumlarıyla ortak, yani Cumhurbaşkanı ve Yardımcımızın başkanlığında bir kurulda tartışacağız. Öğretmenlik mesleğinin tanımından, öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi, öğretmene yönelik şiddetten öğretmenlerimizin hak ve sorumluluklarına kadar her şeyin içinde yer aldığı, bütün kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini cevaplayacak bir Meslek Kanunu hazırlığını yaptık. Benim tahminim mayıs ayı içerisinde yasalaşacağını öngörüyorum." açıklamasını yapmıştı.

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ÖMK Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.

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ÖMK Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleği

Öğretmenlik

MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi

MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.