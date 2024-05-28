28 Mayıs 2024, Salı
ÖMK Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler gündemi sarsmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son açıklamalarında, bu kanunda önemli değişikliklerin yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde yaptığı açıklamalarla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun revize edilmesi için Meclis'e başvuracaklarını belirtti. Binlerce öğretmen, bu gelişmeleri yakından takip ederek, kanunun maddelerine ve Meclis'e sunulacak tarihe odaklandı.
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:57
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