Vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 zammı ile vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon verisi %24,73 oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmeye başladı. Peki, vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları!

ahaber.com.tr Giriş: 03.07.2024 09:41 Güncelleme: 03.07.2024 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL