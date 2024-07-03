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Vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 zammı ile vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon verisi %24,73 oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmeye başladı. Peki, vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları!

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:41 Güncelleme: 03.07.2024 10:44
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Vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını da duyurdu. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak.

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Vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları

VAİZ, İMAM, MÜEZZİN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

MEMURLAR

Şube Müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 49.867,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.496,32 TL

Memur (Üni. mez) 9/1

Mevcut maaş: 34.235,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 40.845,78 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 44.085,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 52.597,81 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 39.781,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 47.462,71 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 48.920,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 58.366,45 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 44.292,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 52.844,79 TL

Uzman Doktor 1/4

Mevcut maaş: 82.026,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 97.865,22 TL

Hemşire (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 40.179,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 47.937,56 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 50.869,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 60.691,80 TL

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 42.343,12 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 72.422,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 86.406,69 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 48.003,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 57.272,38 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 41.582,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.611,48 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 47.823,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 57.057,62 TL

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Vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 63.947,22 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 56.597,38 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 21.479,71 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 37.165,47 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 27.046,63 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.594,78 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 18.933,32 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 46.131,31 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 50.482,90 TL

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

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Vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları

ZAM TAKVİMİ

Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler.

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Vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin emekli memur maaşları

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar. Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız para yatırılacak ve zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.