28 Ağustos 2024, Çarşamba
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başlattığı süreçte, sözlü mülakat sonuçları merakla bekleniyor. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen sözlü sınavlar, adayların KPSS puanlarıyla birlikte değerlendirilerek nihai puanlarının belirlenmesinde etkili olacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla beklerken, sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:35