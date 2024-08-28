Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Yönetmelik Değişikliği ve Mülakat Puanları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Yapılan yönetmelik değişikliği ile mülakat puanlarının ağırlığı yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürüldü. Bakan Tekin, bu düzenlemenin bazı siyasetçiler ve sendikalar tarafından yargıya taşındığını belirtti. Davaların sonuçlanması halinde mülakat sisteminin eski haliyle devam edebileceği uyarısında bulundu ve sürecin 9 Eylül'e kadar tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.