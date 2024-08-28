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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başlattığı süreçte, sözlü mülakat sonuçları merakla bekleniyor. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen sözlü sınavlar, adayların KPSS puanlarıyla birlikte değerlendirilerek nihai puanlarının belirlenmesinde etkili olacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla beklerken, sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:35
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesindeki kadrolara yerleştirilmek üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Adayların yerleştirme işlemlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilen sözlü sınavlar tamamlandı. Şimdi gözler, 20 bin öğretmen ataması için yapılan sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. İşte, öğretmen adaylarının merakla beklediği sözlü mülakat sonuçlarına nasıl ulaşabilecekleri ve sorgulama detayları...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Yönetmelik Değişikliği ve Mülakat Puanları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Yapılan yönetmelik değişikliği ile mülakat puanlarının ağırlığı yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürüldü. Bakan Tekin, bu düzenlemenin bazı siyasetçiler ve sendikalar tarafından yargıya taşındığını belirtti. Davaların sonuçlanması halinde mülakat sisteminin eski haliyle devam edebileceği uyarısında bulundu ve sürecin 9 Eylül'e kadar tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Sözleşmeli Öğretmen Atamaları ve Mülakat Sonuçları

1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesini merakla beklerken, sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Mülakat Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sözlü sınav sonuçlarına, adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebilecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları öğrenme ekranı...

Tercih Başvuruları ve Atama Takvimi

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları ve atama süreçleri hakkında detaylar açıklanacak. Bu süreçlerin hangi tarihlerde yapılacağı, mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla netleşecek.