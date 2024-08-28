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Haberler Galeri EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) öğrenci alımına ilişkin bir duyuru yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan ilanda, 360'ı erkek ve 90'ı kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Peki PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:20
EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için öğrenci alımına ilişkin detayları açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci kabul edilecek. İşte başvurunun tüm merak edilenleri...

EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

PAEM 2024-2025 Dönemi İçin 450 Öğrenci Alacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne (PAEM) yapılacak öğrenci alımına ilişkin detayları duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci kabul edileceği açıklandı.

EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Başvuru Şartları ve Süreci

Bu alıma başvuracak adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıllık fakültelerinden mezun olmaları ve 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS'de P3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Ayrıca, adayların Türk vatandaşı olması, 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaşın dikkate alınması ve 1 Ocak 2024 itibarıyla 28 yaşından gün almamış olmaları şart koşuluyor.

EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin bulunmaması ve Polis Akademisi Başkanlığı Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşımak da diğer başvuru kriterleri arasında yer alıyor.