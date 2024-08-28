28 Ağustos 2024, Çarşamba
EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) öğrenci alımına ilişkin bir duyuru yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan ilanda, 360'ı erkek ve 90'ı kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Peki PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:20