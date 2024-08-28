EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için öğrenci alımına ilişkin detayları açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci kabul edilecek. İşte başvurunun tüm merak edilenleri...