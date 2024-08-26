26 Ağustos 2024, Pazartesi
Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform
Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar için düğmeye basıldı. Buna göre çalışma hayatı ve emeklilik dönemi olmak üzere pek çok düzenlemem peş peşe devreye alınacak. Çalışanları desteklemenin yanı sıra emeklilik de bazı açılardan kolaylaştırılacak. Peki düzenlemenin detaylarında neler var? Çalışan, memur ve emeklileri neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:58