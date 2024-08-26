26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar için düğmeye basıldı. Buna göre çalışma hayatı ve emeklilik dönemi olmak üzere pek çok düzenlemem peş peşe devreye alınacak. Çalışanları desteklemenin yanı sıra emeklilik de bazı açılardan kolaylaştırılacak. Peki düzenlemenin detaylarında neler var? Çalışan, memur ve emeklileri neler bekliyor?

Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:58
Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

Hem çalışma hayatına hem emekliliğe yönelik önemli reformlar gündemde.

Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre önümüzdeki dönemde emekliliği kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar atılırken, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler için de düğmeye basılacak.

Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

İşte beklenen düzenlemeler ve detayları...

Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

ESNEK ÇALIŞMA: Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Konu, geçtiğimiz günlerde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda ele alındı.

Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

Toplantıda, yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi kararlaştırıldı. Uygulamanın kamuda da devreye alınması gündemde.