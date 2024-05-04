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İŞKUR kurumları açıkladı! İlkokul mezunu 5.271 kişilik alım yapılacak! İşte başvuru şartları ve tarihi
İŞKUR, Kasım ayında Türkiye genelinde 5.271 kişilik temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kamu ve özel sektörden firmaların yer aldığı ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylardan başvurular kabul edilecek. İşte İŞKUR mayıs ayı alım ilanları…
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:41Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:44