26 Temmuz 2024, Cuma
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir
Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının merakla beklediği iller arası tayin kurasını canlı yayında gerçekleştirdi. Noter huzurunda ve bilgisayar destekli olarak yapılacak olan bu kura çekimi, 26 Haziran 2024 itibariyle başlayan isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını takiben gerçekleşti. Gözler şimdi canlı yayında çekilen kuranın sonuçlarına çevrildi.
Giriş: 26.07.2024 13:01 Güncelleme: 26.07.2024 13:08
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