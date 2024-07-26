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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının merakla beklediği iller arası tayin kurasını canlı yayında gerçekleştirdi. Noter huzurunda ve bilgisayar destekli olarak yapılacak olan bu kura çekimi, 26 Haziran 2024 itibariyle başlayan isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını takiben gerçekleşti. Gözler şimdi canlı yayında çekilen kuranın sonuçlarına çevrildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 13:01 Güncelleme: 26.07.2024 13:08
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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

Bu sene isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları büyük bir ilgi gördü. Başvurular, 26 Haziran'da başladı ve kısa sürede binlerce sağlık çalışanı tarafından tamamlandı. Sağlık çalışanları, atamalarının hangi şehirlere yapılacağını öğrenmek için büyük bir heyecan içinde. Kura çekimleri ise bugün canlı yayında yapıldı. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı? İşte detayları...

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları gerçekleşen canlı yayının ardından belli oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

Ayrılışlar Doluluk Oranına Göre Yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası'nda yerleşen uzman tabip, uzman diş tabibi (TUTG) ve tabiplere önemli bir duyuru yaptı.

İstihdam Planlama Komisyonu'nun 12 Haziran 2024 tarihli toplantısında alınan karara göre, kurada atama hakkı elde eden ve halihazırda görev yapan sağlık çalışanlarının ayrılışları, Personel Dağılım Cetveli'ndeki doluluk oranına göre belirlenecek.

Buna göre, ataması yapılan personelin görev yaptığı birimden ayrılması, ancak yerine atanan personelin göreve başlamasından sonra mümkün olabilecek. Ancak bu ayrılış, ilgili branş ve unvanda Personel Dağılım Cetveli'ne göre doluluk oranının %60'ın altına düşmesi durumunda gerçekleşecek.

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

Ayrılış Sırası Hizmet Puanına Göre

Aynı birimden birden fazla personelin ayrılış talebinde bulunması halinde ise ayrılış sırası, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlamak üzere belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

İki Aylık Süre Sınırı

Atanan sağlık personeline tanınan görev başlama süresi ise 2 ay olarak belirlendi. Atanan personelin 2 ay içerisinde göreve başlamaması durumunda, ayrılışların bu süreyi aşmadan yapılması gerekecek.