Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası İSİM LİSTESİ | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

Ayrılışlar Doluluk Oranına Göre Yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası'nda yerleşen uzman tabip, uzman diş tabibi (TUTG) ve tabiplere önemli bir duyuru yaptı.

İstihdam Planlama Komisyonu'nun 12 Haziran 2024 tarihli toplantısında alınan karara göre, kurada atama hakkı elde eden ve halihazırda görev yapan sağlık çalışanlarının ayrılışları, Personel Dağılım Cetveli'ndeki doluluk oranına göre belirlenecek.

Buna göre, ataması yapılan personelin görev yaptığı birimden ayrılması, ancak yerine atanan personelin göreve başlamasından sonra mümkün olabilecek. Ancak bu ayrılış, ilgili branş ve unvanda Personel Dağılım Cetveli'ne göre doluluk oranının %60'ın altına düşmesi durumunda gerçekleşecek.