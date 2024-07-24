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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen sınavın sonuçları ve puan bilgileri açıklandıktan sonra, adaylar tercih sürecini merakla bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda, adaylar sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı mı ve kadro detayları neler? İşte EKPSS 2024 tercih süreci ve son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 06:43 Güncelleme: 24.07.2024 06:43
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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu, adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla adaylar, puanlarına göre tercih yapacak. Kılavuzda taban puanlar ve kontenjanlar yer alacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tercih takvimini açıkladı mı? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte güncel bilgiler...

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...

EKPSS 2024 Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'e girmeye hazırlanan adaylar, sınav sonuçlarının ardından tercih döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...

Resmi Açıklama Bekleniyor

ÖSYM tarafından EKPSS 2024 tercih takvimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine bakıldığında sonuçların ilan edilmesinden sonraki 1-2 ay içerisinde tercihlerin başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde anında sizlere duyuracağız.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...

Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı. ÖSYM'nin EKPSS tercih takvimini netleştirmesinin ardından kılavuzun da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden (https://www.osym.gov.tr) adayların erişimine açılması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...

Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Adaylar, EKPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından tercih yapacaklar.

Daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olunması, sınava girilen öğrenim düzeyinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımıyor.

Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için tercih süresinin son günü itibarıyla adayların sınava girdikleri öğrenim düzeyinden mezun olmaları gerekiyor. Aksi takdirde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacak.

Yerleştirme işlemlerinde adayların puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak kadrolara yerleştirme yapılacak.