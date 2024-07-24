24 Temmuz 2024, Çarşamba
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen sınavın sonuçları ve puan bilgileri açıklandıktan sonra, adaylar tercih sürecini merakla bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda, adaylar sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı mı ve kadro detayları neler? İşte EKPSS 2024 tercih süreci ve son gelişmeler...
Giriş: 24.07.2024 06:43 Güncelleme: 24.07.2024 06:43
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