EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu, adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla adaylar, puanlarına göre tercih yapacak. Kılavuzda taban puanlar ve kontenjanlar yer alacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tercih takvimini açıkladı mı? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte güncel bilgiler...