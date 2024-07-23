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2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına 2000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci kabul edileceğini açıkladı. Peki, polis ve komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 11:17
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2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine toplamda 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, bu alımlar ne zaman gerçekleştirilecek? PMYO polis alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? İşte, başvuru şartlarına dair tüm detaylar...

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2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 2710 personel alımı yapacağını duyurdu.

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2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...

PMYO İçin Başvurular Başlıyor!

PMYO bünyesinde gerçekleştirilecek 2500 polis memuru alımı için adaylar, 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi kullanarak başvurularını yapabilecekler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...

Başvuru Şartları Neler?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları şu şekilde:

T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Eğitim Durumu: Adayların lise veya dengi okul mezunu olması şartı aranmaktadır.

TYT Puanı: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecektir. Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için bu puan 200.000 olarak belirlenmiştir.

Yaş Şartı: 01 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak) gerekmektedir.

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2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...

Boy ve Kilo: Kadın adaylar için minimum 162 cm, erkek adaylar için minimum 167 cm boy şartı aranmaktadır. Beden kitle indeksi ise 18 ile 27 arasında olmalıdır.

Sağlık Durumu: Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık koşullarını taşımak gerekmektedir.

Adli Sicil: Adayların, genel ahlak ve edebe aykırı davranışlarda bulunmamış olması, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı gibi suçlardan hüküm almamış olması gerekmektedir.

Siyasi Bağlantı: Adayların başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi parti veya yan kuruluşuna üye olmaması gerekmektedir.

Diğer Şartlar: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı bulunmaması, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumun olmaması gibi diğer şartlar da aranmaktadır.