2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...

Başvuru Şartları Neler?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları şu şekilde:

T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Eğitim Durumu: Adayların lise veya dengi okul mezunu olması şartı aranmaktadır.

TYT Puanı: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecektir. Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için bu puan 200.000 olarak belirlenmiştir.

Yaş Şartı: 01 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak) gerekmektedir.