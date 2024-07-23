23 Temmuz 2024, Salı
2.500 polis memuru alımı başvuru 2024 pa.edu.tr | EGM PMYO polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Komiser yardımcısı...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına 2000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci kabul edileceğini açıkladı. Peki, polis ve komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...
Giriş: 23.07.2024 11:17
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