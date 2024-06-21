Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Sağlık Bakanlığı, isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sürecini başlatıyor. Sağlık çalışanlarının büyük bir merakla beklediği bu süreç, bakanlığın resmi sitesi yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayınlanan kadro ve branş dağılımlarının ardından başlayacak. Bu dağılımlar, sağlık çalışanlarının tercihlerini yaparken büyük önem taşıyacak.