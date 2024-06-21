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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin ve yer değiştirme başvuruları için geri sayım başladı. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecek başvurular, sağlık çalışanlarının kariyerlerinde önemli bir dönemeç olarak dikkat çekiyor. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği iller arası tayin başvuru duyurusunun ne zaman yapılacağı konusu ise güncelliğini koruyor. İşte başvuru süreciyle ilgili merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 08:30 Güncelleme: 21.06.2024 08:30
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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Sağlık Bakanlığı, isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sürecini başlatıyor. Sağlık çalışanlarının büyük bir merakla beklediği bu süreç, bakanlığın resmi sitesi yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayınlanan kadro ve branş dağılımlarının ardından başlayacak. Bu dağılımlar, sağlık çalışanlarının tercihlerini yaparken büyük önem taşıyacak.

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvurular, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacak başvuru formu ile yapılacak. Formların doldurulması ve onay sürecinin ardından, adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimini bekleyecekler.

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...

Kura Çekimi ve Sonuçlar Canlı Yayında

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu, sağlık çalışanlarına şeffaf bir süreç sunmayı amaçlamaktadır. Kura sonuçları, yine bakanlığın resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Kura takvimi henüz açıklanmadı fakat ilerleyen günlerde bu bilgi de paylaşılacak.

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...

Henüz Netleşmeyen Kura Kılavuzu ve Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı, kura kılavuzu ve başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. Bu konuda gelecek olan resmi açıklamaları haberlerimiz aracılığıyla sizlere ulaştıracağız. İşlemler için gerekli tüm detaylar, bakanlığın resmi duyuruları ile netlik kazanacak.