Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin ve yer değiştirme başvuruları için geri sayım başladı. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecek başvurular, sağlık çalışanlarının kariyerlerinde önemli bir dönemeç olarak dikkat çekiyor. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği iller arası tayin başvuru duyurusunun ne zaman yapılacağı konusu ise güncelliğini koruyor. İşte başvuru süreciyle ilgili merak edilen detaylar...