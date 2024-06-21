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Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...

Memur olma hayali kuranlar için büyük fırsat! Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, 19 kamu kurumu toplamda 60 bini aşkın personel alımı yapacak. Bu alımlar arasında üç bakanlık da yer alıyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak işçi ve memur alımları için belirlenen pozisyonlar ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte 19 kurum ve personel alımı yapılacak kadroların detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:11 Güncelleme: 21.06.2024 13:38
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Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte kamuya toplamda 60 bini aşkın işçi ve memur alımı yapılacağı duyuruldu. 19 kamu kurumu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve daha birçok kurum çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacak.

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Kamuya 59.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...

Sağlık Bakanlığı: 36 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini açıkladı. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip pozisyonlarında alımlar yapılacak. 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan bu alımlarda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.

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Kamuya 59.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...

Milli Savunma Bakanlığı: 25 Bin Uzman Erbaş Alımı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 25 bin uzman erbaş alacağını duyurdu. Başvurular 30 Haziran 2024 tarihine kadar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Uzman erbaş temini piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner sınıflarında gerçekleştirilecek.

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Kamuya 59.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...

Adalet Bakanlığı: 50 Memur Alımı

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapacak. Başvurular 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Kamuya 59.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...

Jandarma Genel Komutanlığı: 15 Memur Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı, toplamda 15 memur alımı yapacağını açıkladı. Arapça ve İspanyolca bilen mütercimler, veteriner, çevre mühendisi, sosyolog ve hizmetli pozisyonlarında alımlar yapılacak. Başvurular 13-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.