Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...

Sağlık Bakanlığı: 36 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini açıkladı. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip pozisyonlarında alımlar yapılacak. 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan bu alımlarda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.