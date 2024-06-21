21 Haziran 2024, Cuma
Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
Memur olma hayali kuranlar için büyük fırsat! Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, 19 kamu kurumu toplamda 60 bini aşkın personel alımı yapacak. Bu alımlar arasında üç bakanlık da yer alıyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak işçi ve memur alımları için belirlenen pozisyonlar ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte 19 kurum ve personel alımı yapılacak kadroların detayları...
Giriş: 21.06.2024 13:11 Güncelleme: 21.06.2024 13:38
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