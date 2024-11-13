Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar uyarınca, alım süreciyle ilgili tüm detaylar ve başvuru takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak. Bu kapsamda, başvuru tarihleri ve kılavuzun yayımlanması adaylar tarafından merakla bekleniyor.