13 Kasım 2024, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...
Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin yeni personel alımına ilişkin süreç adayların yakın takibinde. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere sağlık personeli alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen tercih kılavuzu ile birlikte detaylar netleşecek.
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 06:55