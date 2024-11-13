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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin yeni personel alımına ilişkin süreç adayların yakın takibinde. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere sağlık personeli alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen tercih kılavuzu ile birlikte detaylar netleşecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 06:55
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için 36 bin yeni sağlık personeli alımı kararını 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımladı. Bu karar doğrultusunda, yıl sonuna kadar özellikle eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde sözleşmeli sağlık personeli görevlendirilecek. Adaylar ise başvuru tarihleri, başvuru şartları ve alım yapılacak branşlarla ilgili detayların açıklanmasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar uyarınca, alım süreciyle ilgili tüm detaylar ve başvuru takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak. Bu kapsamda, başvuru tarihleri ve kılavuzun yayımlanması adaylar tarafından merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...

Kadro ve Branş Dağılımı: Hangi Alanlarda Alım Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın bu alımında farklı sağlık branşlarında görevlendirilmek üzere kadrolar belirlendi. Karara göre 3.498 tabip, 32.464 uzman tabip, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen, 25 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek. Söz konusu personel dağılımı şu şekilde olacak:

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...

Tabip: 3.498
Uzman Tabip: 32.464
Diyetisyen: 1
Ebe: 9
Hemşire: 2
Sağlık Memuru: 25
Sağlık Teknikeri: 1

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı memur alımı şartları neler? Kadro ve branş dağılımı...

Görev Dağılımı ve Çalışma Alanları

Alınacak sağlık personelinin çoğunluğu yataklı tedavi birimlerinde görevlendirilecek. Buna göre, personelin 35.984'ü hastanelerde, 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i ise sağlık evlerinde istihdam edilecek.