65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

Memur Alımı İlanında İstenen Nitelikler Nelerdir?
Kadro Unvanı: Zabıta Memuru
Hizmet Sınıfı: GİH
Kadro Derecesi: 7
Kadro Adedi: 22
Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Cinsiyeti: Kadın/Erkek
KPSS Puan Türü: P3
KPSS Taban Puanı: 65
Kadro Unvanı: Zabıta Memuru
Hizmet Sınıfı: GİH
Kadro Derecesi: 8
Kadro Adedi: 1
Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Cinsiyeti: Kadın/Erkek
KPSS Puan Türü: P3
KPSS Taban Puanı: 65
Kadro Unvanı: Zabıta Memuru
Hizmet Sınıfı: GİH
Kadro Derecesi: 10
Kadro Adedi: 110
Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Cinsiyeti: Kadın/Erkek
KPSS Puan Türü: P3
KPSS Taban Puanı: 65
Başvuru Tarihleri ve Koşulları
Zabıta memuru kadroları için başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:
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Adayların başvuru yapabilmesi için en az 65 KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor.
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Adayların sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları şart koşuluyor.
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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.
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Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak başvuru şartları arasında yer alıyor.