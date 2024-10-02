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Haberler Galeri 65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

Türkiye genelinde kamu kurumlarına yapılan memur alımları, pek çok kişinin ilgi odağında yer alıyor. Özellikle düşük KPSS puanlarıyla memur alım fırsatları, iş arayanların yakın takibinde. Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi, en az 65 KPSS puanı ile memur alacağını açıkladı. İşte, ilanla ilgili tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:55
65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

Memur alım ilanları, kamu sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Belediyeler, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumları zaman zaman KPSS puanına dayalı memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Bu alımlar, özellikle düşük KPSS puanlarıyla iş bulma imkânı sunan kamu kurumları sayesinde iş arayanların gündeminde yer alıyor.

65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda yeni bir alım ilanı yayınlayarak, en az 65 KPSS puanı ve bazı şartlara bağlı olarak onlarca memur alımı yapılacağını duyurdu.

65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 65 KPSS Puanı ile Memur Alımları Yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, en az 65 KPSS puanı ve belirlenen şartları karşılayan adaylar arasından toplamda 133 zabıta memuru alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirlenen başvuru tarihleri ve koşulları dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

Memur Alımı İlanında İstenen Nitelikler Nelerdir?

Kadro Unvanı: Zabıta Memuru

Hizmet Sınıfı: GİH

Kadro Derecesi: 7

Kadro Adedi: 22

Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti: Kadın/Erkek

KPSS Puan Türü: P3

KPSS Taban Puanı: 65

Kadro Unvanı: Zabıta Memuru

Hizmet Sınıfı: GİH

Kadro Derecesi: 8

Kadro Adedi: 1

Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti: Kadın/Erkek

KPSS Puan Türü: P3

KPSS Taban Puanı: 65

Kadro Unvanı: Zabıta Memuru

Hizmet Sınıfı: GİH

Kadro Derecesi: 10

Kadro Adedi: 110

Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti: Kadın/Erkek

KPSS Puan Türü: P3

KPSS Taban Puanı: 65

Başvuru Tarihleri ve Koşulları

Zabıta memuru kadroları için başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

  • Adayların başvuru yapabilmesi için en az 65 KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor.

  • Adayların sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları şart koşuluyor.

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak başvuru şartları arasında yer alıyor.

65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…