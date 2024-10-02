65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…

Memur Alımı İlanında İstenen Nitelikler Nelerdir?

Kadro Unvanı: Zabıta Memuru

Hizmet Sınıfı: GİH

Kadro Derecesi: 7

Kadro Adedi: 22

Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti: Kadın/Erkek

KPSS Puan Türü: P3

KPSS Taban Puanı: 65

Kadro Unvanı: Zabıta Memuru

Hizmet Sınıfı: GİH

Kadro Derecesi: 8

Kadro Adedi: 1

Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti: Kadın/Erkek

KPSS Puan Türü: P3

KPSS Taban Puanı: 65

Kadro Unvanı: Zabıta Memuru

Hizmet Sınıfı: GİH

Kadro Derecesi: 10

Kadro Adedi: 110

Niteliği: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti: Kadın/Erkek

KPSS Puan Türü: P3

KPSS Taban Puanı: 65

Başvuru Tarihleri ve Koşulları

Zabıta memuru kadroları için başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: