Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2024 | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nereden, nasıl yapılır?

Dijital Başvuru Kolaylığı

Bu yılki tercih sürecinin tamamen e-Devlet üzerinden yürütülecek olması, adaylara ve Bakanlığa önemli bir kolaylık sağlıyor. Adayların başvuru sürecinde yalnızca kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI 2024