14 Kasım 2024, Perşembe
Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2024 | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nereden, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için hazırladığı süreç hız kazanıyor. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu resmi sitesinde yayımladı. Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 06:45