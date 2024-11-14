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Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2024 | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için hazırladığı süreç hız kazanıyor. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu resmi sitesinde yayımladı. Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 06:45
Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2024 | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı sözleşmeli öğretmen alımları için atama tercih sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Mülakatta başarılı olan öğretmen adayları için tercih süreci başlarken, Bakanlık bu sürecin tarihlerini ve başvuru koşullarını açıkladı. Adaylar, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2024 | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nereden, nasıl yapılır?

14 Kasım'da Tercihler Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tercih sürecinin 14 Kasım 2024 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bu sistem sayesinde adaylar, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek zorunda kalmadan başvurularını dijital ortamda tamamlayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2024 | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nereden, nasıl yapılır?

Atama Sonuçları 23 Kasım'da Açıklanacak

Öğretmen adaylarının büyük bir heyecanla beklediği atama sonuçları, 23 Kasım 2024'te MEB tarafından ilan edilecek. Atama kararnameleri, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından adayların atanacakları illere gönderilecek ve yeni sözleşmeli öğretmenler görevlerine başlayabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2024 | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nereden, nasıl yapılır?

Dijital Başvuru Kolaylığı

Bu yılki tercih sürecinin tamamen e-Devlet üzerinden yürütülecek olması, adaylara ve Bakanlığa önemli bir kolaylık sağlıyor. Adayların başvuru sürecinde yalnızca kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI 2024