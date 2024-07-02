Polis, başkomiser zamlı maaşlar 2024 | EGM polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni emekli polis, emekli başkomiser aylıkları...

2024 Temmuz Zam Oranları Nasıl Belirlenecek?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisine göre belirlenecek. Ocak ve Haziran ayları arasındaki enflasyon oranı, memur maaşlarına yansıtılacak zam miktarını da etkileyecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, enflasyon farkının yüksek çıkması durumunda memurlar önemli bir maaş artışı görecek.