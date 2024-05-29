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PMYO 2024 polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte detaylar…

2024 yılı için PMYO 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 3 bin polis alımı gerçekleştirecek. Polislik mesleğini seçmeyi planlayan en az lise mezunu adayların öncelikle temmuz ayında düzenlenecek olan TYT sınavından en az 250 ham puan almaları gerekiyor. İşte 2024 PMYO polis alımı ve şartları…

Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:58
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PMYO 2024 polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte detaylar…

Polis Akademisi ve EGM tarafından yapılan açıklamada yıl sonuna kadar 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 3 bin polis alımı yapılacağı bildirildi. Geçtiğimiz yıl mülakat sürecini geçemeyen veya yeni polis olmak isteyen adaylar ise alımların ne zaman başlayacağını şimdiden merak etmeye başladı. İşte en az lise mezunu adayların başvuruda bulunabileceği 2024 PMYO polis alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve başvuru şartları …

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PMYO 2024 polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte detaylar…

2024 PMYO 3 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 PMYO polis alımı başvurusu Temmuz ayında, TYT sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak.

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PMYO 2024 polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte detaylar…

PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- TYT'den en az 250 ham puan almış olmak,

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PMYO 2024 polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte detaylar…

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

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PMYO 2024 polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte detaylar…

KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okullardan mezun olmak,