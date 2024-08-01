Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024

Başvuruların son günlerinde yapılmaması önerilmekte, çünkü hatalı ya da eksik belge sebebiyle başvuruların reddedilme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden öğretmenlerin başvurularını erken yapmaları ve süreci dikkatle takip etmeleri gerekmekte. Ayrıca, başvuru ve atamalara etki edecek hizmet puanı ve hizmet süresi gibi bilgilerin MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden kontrol edilip güncellenmesi önem taşımaktadır.