01 Ağustos 2024, Perşembe
Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024
2024 yılı öğretmen atamaları için heyecan sürüyor. Özellikle mazerete bağlı atamalar, öğretmenlerin en çok dikkatini çeken konulardan biri haline geldi. MEB, il içi ve il dışı yer değiştirmek isteyen kadrolu öğretmenler için yeni atama takvimini açıkladı. Böylece öğretmenler, başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilecek. İşte öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı!
Giriş: 01.08.2024 09:13 Güncelleme: 01.08.2024 09:19
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