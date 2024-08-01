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Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024

2024 yılı öğretmen atamaları için heyecan sürüyor. Özellikle mazerete bağlı atamalar, öğretmenlerin en çok dikkatini çeken konulardan biri haline geldi. MEB, il içi ve il dışı yer değiştirmek isteyen kadrolu öğretmenler için yeni atama takvimini açıkladı. Böylece öğretmenler, başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilecek. İşte öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı!

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 09:13 Güncelleme: 01.08.2024 09:19
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Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği mazerete bağlı atama takvimini açıkladı. İl içi veya iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını bugünden itibaren gerçekleştirebilecek. Peki, 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranına nereden ulaşılır? İşte özür grubu atama MEB takvimi 2024!

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Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA BAŞVURU EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı, 1-7 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği için başvurularını kabul edecek.

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Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024

Atamalar ise 16 Ağustos'ta yapılacak. Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazeretlerini belirterek yer değişikliği talebinde bulunabilecekler.

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Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024

ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Atama süreci iki aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşamada, öğretmenler mazeretlerini belgeleyerek ve istedikleri il veya ilçeyi seçerek Elektronik Başvuru Formunu dolduracak. İkinci aşamada ise, 10-15 Ağustos tarihleri arasında öğretmenler, tercihlerini yapacaklar ve eğitim kurumları arasından seçimlerini gerçekleştirecek.

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Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı! 2024 MEBBİS atama başvurusu nasıl yapılır? Özür grubu atama MEB takvimi 2024

Başvuruların son günlerinde yapılmaması önerilmekte, çünkü hatalı ya da eksik belge sebebiyle başvuruların reddedilme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden öğretmenlerin başvurularını erken yapmaları ve süreci dikkatle takip etmeleri gerekmekte. Ayrıca, başvuru ve atamalara etki edecek hizmet puanı ve hizmet süresi gibi bilgilerin MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden kontrol edilip güncellenmesi önem taşımaktadır.