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20 bin öğretmen mülakat sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

20 bin öğretmen ataması için başvuran adaylar, mülakat sonuçlarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Adaylar, başvuru sürecinin ve mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair en güncel bilgileri araştırıyor. İşte, bu konudaki son gelişmeler ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 09:08 Güncelleme: 31.07.2024 09:08
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20 bin öğretmen mülakat sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Temmuz'da başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarının sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş yaşanıyor. Temmuz ayının son günlerinde, 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı soruları gündemde. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir bilgi bekliyor. İşte, bu konuda en güncel bilgiler ve gelişmeler...

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20 bin öğretmen mülakat sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar sona erdi. Binlerce öğretmen adayı, mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor.

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20 bin öğretmen mülakat sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Henüz Resmi Bir Açıklama Yok

MEB, sözlü sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sonuçların, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.

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20 bin öğretmen mülakat sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar E-Devlet Üzerinden Duyurulacak

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, adayların kişisel e-Devlet hesapları üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

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20 bin öğretmen mülakat sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başarı Barajı 60 Puan

Sözlü sınavlarda 100 tam puan üzerinden değerlendirilen adaylar için başarı barajı 60 puan olarak belirlendi. 60 ve üzeri puan alan adaylar, sözleşmeli öğretmen olarak atanmaya hak kazanacak.

Sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili gelişmeleri ve duyuruları takip etmek için MEB'in resmi internet sitesi