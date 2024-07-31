20 bin öğretmen mülakat sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması için başvuran adaylar, mülakat sonuçlarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Adaylar, başvuru sürecinin ve mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair en güncel bilgileri araştırıyor. İşte, bu konudaki son gelişmeler ve detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 09:08 Güncelleme: 31.07.2024 09:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL